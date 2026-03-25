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Audiência pública sobre a ponte Salvador-Itaparica na Alba é cancelada

Reunião para debater o projeto aconteceria nesta quarta-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de março de 2026 às 13:42

Audiência seria realizada na Alba, no CAB, em Salvador
Audiência seria realizada na Alba, no CAB, em Salvador Crédito: Divulgação

audiência pública que iria discutir o projeto da ponte Salvador-Itaparica na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em Salvador, nesta quarta-feira (25), foi cancelada. O encontro seria conduzido pela Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos e o projeto seria apresentado pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), conforme divulgado pela Alba. 

O deputado José de Arimatéia (Republicanos), presidente da comissão, anunciou o cancelamento da sessão na noite de terça-feira (24). Segundo ele, a razão foi a "incompatibilidade de agenda da Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador–Itaparica (SVPonte)".

Ponte Salvador-Itaparica

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Como será a ponte por Divulgação
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"Ressaltamos que uma nova data será oportunamente agendada para a apresentação do projeto à Comissão de Meio Ambiente da Alba", informou o parlamentar. A reportagem entrou em contato com as pastas estaduais e aguarda retorno sobre o motivo do cancelamento da audiência.

Nesta quarta-feira (25), o CORREIO revelou que um conjunto de três laudos técnicos produzidos pelo Ministério Público Federal (MPF)  levanta dúvidas sobre a consistência técnica e ambiental do projeto da ponte Salvador-Itaparica. Mais de 20 recomendações de ajustes foram feitas ao governo estadual por sete peritos federais. 

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Apesar de um cronograma ter sido apresentado pelo governo estadual, com previsão para início das obras em junho, o empreendimento ainda depende de licenças concedidas por órgãos como o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Em janeiro deste ano, o Iphan negou a licença de instalação da ponte e também fez recomendações para atualização do projeto, como noticiou o CORREIO. 

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