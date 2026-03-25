SALVADOR

Audiência pública sobre a ponte Salvador-Itaparica na Alba é cancelada

Reunião para debater o projeto aconteceria nesta quarta-feira (25)

Maysa Polcri

Publicado em 25 de março de 2026 às 13:42

Audiência seria realizada na Alba, no CAB, em Salvador Crédito: Divulgação

A audiência pública que iria discutir o projeto da ponte Salvador-Itaparica na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em Salvador, nesta quarta-feira (25), foi cancelada. O encontro seria conduzido pela Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos e o projeto seria apresentado pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), conforme divulgado pela Alba.

O deputado José de Arimatéia (Republicanos), presidente da comissão, anunciou o cancelamento da sessão na noite de terça-feira (24). Segundo ele, a razão foi a "incompatibilidade de agenda da Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador–Itaparica (SVPonte)".

Ponte Salvador-Itaparica 1 de 5

"Ressaltamos que uma nova data será oportunamente agendada para a apresentação do projeto à Comissão de Meio Ambiente da Alba", informou o parlamentar. A reportagem entrou em contato com as pastas estaduais e aguarda retorno sobre o motivo do cancelamento da audiência.

Nesta quarta-feira (25), o CORREIO revelou que um conjunto de três laudos técnicos produzidos pelo Ministério Público Federal (MPF) levanta dúvidas sobre a consistência técnica e ambiental do projeto da ponte Salvador-Itaparica. Mais de 20 recomendações de ajustes foram feitas ao governo estadual por sete peritos federais.

Apesar de um cronograma ter sido apresentado pelo governo estadual, com previsão para início das obras em junho, o empreendimento ainda depende de licenças concedidas por órgãos como o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

