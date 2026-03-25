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Duas pessoas são presas suspeitas de envolvimento na morte de jovem mineiro na Ilha de Itaparica

Daniel Araújo Godim, de 25 anos, foi atraído para uma emboscada em outubro do ano passado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de março de 2026 às 14:04

Jovem foi visto pela última vez no dia 8 de outubro
Jovem foi visto pela última vez no dia 8 de outubro Crédito: Reprodução

Duas pessoas foram presas nesta quarta-feira (25) suspeitas de envolvimento na morte de Daniel Araújo Gondim. O jovem mineiro, de 25 anos, teria sido atraído para uma emboscada em outubro do ano passado, na Ilha de Itaparica. Outros dois mandados de prisão foram cumpridos contra suspeitos que já estavam presos no Centro de Observação Penal, em Salvador.

Os presos nesta quarta-feira (25) são uma mulher, de 23 anos, investigada por ter atraído a vítima até o local do crime e por ter ficado com mercadorias pertencentes a Daniel, e um homem de 22 anos, que teria acompanhado os executores até a residência da mulher, além de ter recebido o veículo e o aparelho celular da vítima após o crime.

Daniel Araújo Gondim desapareceu na Ilha de Itaparica

Polícia localizou celular da vítima com suspeitos presos por Reprodução
Facções são investigadas pela polícia por Reprodução
Jovem foi visto pela última vez no dia 8 de outubro por Reprodução
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Polícia localizou celular da vítima com suspeitos presos por Reprodução

As prisões foram realizadas durante a segunda fase da operação Cobrança Final, conduzida pela Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). O crime é investigado como extorsão mediante sequestro com resultado a morte. 

A primeira fase da operação, em 16 de dezembro de 2025, prendeu dois irmãos, de 21 e 22 anos, apontados como executores do crime, e uma mulher, de 18, que foram localizados nos municípios de Vera Cruz e Itaparica.

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Daniel Araújo Gondim, de 25 anos, desapareceu na Ilha de Itaparica em outubro do ano passado. As investigações apontam que o jovem, que era vendedor ambulante, foi assassinado por cobrar cerca de R$ 300 em roupas íntimas a duas mulheres, sendo uma delas namorada de um integrante da facção Bonde do Maluco (BDM). Restos mortais da vítima, além de objetos de Daniel estojos de pistola, foram encontrados pela Polícia Civil em janeiro deste ano na Ilha de Itaparica. 

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