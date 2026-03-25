Duas pessoas são presas suspeitas de envolvimento na morte de jovem mineiro na Ilha de Itaparica

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Maysa Polcri
Publicado em 25 de março de 2026 às 14:04
Duas pessoas foram presas nesta quarta-feira (25) suspeitas de envolvimento na morte de Daniel Araújo Gondim. O jovem mineiro, de 25 anos, teria sido atraído para uma emboscada em outubro do ano passado, na Ilha de Itaparica. Outros dois mandados de prisão foram cumpridos contra suspeitos que já estavam presos no Centro de Observação Penal, em Salvador.
Os presos nesta quarta-feira (25) são uma mulher, de 23 anos, investigada por ter atraído a vítima até o local do crime e por ter ficado com mercadorias pertencentes a Daniel, e um homem de 22 anos, que teria acompanhado os executores até a residência da mulher, além de ter recebido o veículo e o aparelho celular da vítima após o crime.
Daniel Araújo Gondim desapareceu na Ilha de Itaparica
As prisões foram realizadas durante a segunda fase da operação Cobrança Final, conduzida pela Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). O crime é investigado como extorsão mediante sequestro com resultado a morte.
A primeira fase da operação, em 16 de dezembro de 2025, prendeu dois irmãos, de 21 e 22 anos, apontados como executores do crime, e uma mulher, de 18, que foram localizados nos municípios de Vera Cruz e Itaparica.
Daniel Araújo Gondim, de 25 anos, desapareceu na Ilha de Itaparica em outubro do ano passado. As investigações apontam que o jovem, que era vendedor ambulante, foi assassinado por cobrar cerca de R$ 300 em roupas íntimas a duas mulheres, sendo uma delas namorada de um integrante da facção Bonde do Maluco (BDM). Restos mortais da vítima, além de objetos de Daniel estojos de pistola, foram encontrados pela Polícia Civil em janeiro deste ano na Ilha de Itaparica.