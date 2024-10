EMPREGO

Simm oferece 141 vagas em Salvador para esta quarta-feira (9)

O Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 141 vagas de emprego e estágio nesta quarta-feira (9) em Salvador. Dessas 17 são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Os candidatos deverão acessar o site [aqui] para agendar o atendimento, a partir das 17h30. O atendimento é realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via chat no Salvador Digital. A escolha é no momento do agendamento.