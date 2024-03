SÁBADO

SineBahia Mulher Móvel oferece pesquisa de emprego e mais serviços em Cajazeiras

Publicado em 13 de março de 2024 às 16:58

Neste sábado (16), a partir das 8h, o SineBahia Mulher Móvel, equipamento da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), chega ao bairro de Cajazeiras para a ação itinerante do Março Mulher. O atendimento exclusivo para mulheres na comunidade será feito no Colégio Estadual Rafael Oliveira, Cajazeiras 8, setor A – Cajazeiras, até às 14h.

Serão ofertados serviços para cadastro e atualização cadastral, emissão gratuita de RG (1ª e 2ª vias), pesquisa de emprego, orientação e acolhimento psicossocial, palestra sobre alimentação saudável, Contrate.ba (trabalho autônomo), Credibahia (microcrédito), caravana do lazer, inscrições para cursos e feira para mulheres.

Documentação

As trabalhadoras que estão em busca de vagas de emprego e já possuem cadastro atualizado no SineBahia, precisam levar Carteira de Trabalho física ou Digital, RG e CPF. Mulheres que ainda não têm cadastro no sistema, devem levar Carteira de Trabalho física ou Digital, RG e CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Para a emissão gratuita de RG (1ª e 2ª vias), será necessário levar certidão de nascimento ou casamento (original e xerox em bom estado), duas fotos recentes 3X4 (fundo branco), cartão de CPF ou RG anterior com CPF (original e xerox). Mulheres divorciadas devem apresentar a certidão de casamento com averbação do estado civil. As viúvas devem levar certidão de óbito ou certidão de casamento averbada.

Serviço:

O quê: Ação do SineBahia Mulher Móvel nos bairros

Onde: Colégio Estadual Rafael Oliveira, Cajazeiras 8, setor A – Cajazeiras

Quando: Sábado (16), das 8h às 14h