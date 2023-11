Site da Internacional Travessias sai do ar e clientes reclamam de retorno com “hora marcada” esgotada

Ferry-boat. Crédito: Rafael Lemos/Seinfra

A Internacional Travessias (ITS) tem sido alvo de diversas reclamações de usuários do sistema Ferry-Boat desde a última quarta-feira (29), quando o site da empresa saiu do ar. Segundo os clientes, o motivo da insatisfação é porque o site retornou com as passagens de “hora marcada” esgotadas para o período de Réveillon.



As reclamações foram registradas em um dos perfis da ITS nas redes sociais. A maioria afirma que as passagens esgotadas são a partir do dia 28 de dezembro. Uma cliente registrou que passou a madrugada tentando fazer o agendamento, sem sucesso.

“Absurdo, fora do ar a madrugada toda [e] até agora. Ontem quando tentei comprar passagem, o horário que “destravou” o hora marcada não tinha mais passagem. Como outros conseguiram comprar? Por que vocês oferecem este serviço tão ruim? Absurdo”, escreveu nos comentários.

Outra cliente afirmou, em resposta ao comentário de uma mulher que disse ter percebido o site fora do ar a partir das 21h30 da última quarta (29), que o sistema passou não só a madrugada, mas o dia todo fora do ar.

“Não sei como vamos comprar a passagem se nunca melhoram esse site. Ano após ano [é] a mesma dificuldade, isso porque a pessoa ainda paga uma taxa surreal para conseguir comprar antecipado. Se [os] 10% que recebem dessa taxa em todas as vendas fossem utilizados para aprimorar esse sistema de vendas on-line…”, escreveu a mulher que viu o site fora do ar às 21h30.

Procurada, a assessoria da Internacional Travessias, que administra o modal, informou que o site apresentou instabilidades na última quarta (29) e nesta quinta-feira (30), e que a situação foi normalizada nesta quinta-feira. A empresa não informou o horário de retorno do site, mas com base nas informações dos clientes, foi durante a tarde.

Quanto às passagens esgotadas, a assessoria da empresa informou que as vendas de hora marcada foram abertas um mês antes do período do Réveillon, no dia 29 de novembro, mas que costumam acabar rápido por causa da alta procura. A assessoria acredita que a instabilidade no site deve ter sido provocada por causa do volume de acessos simultâneos em busca das passagens.

Ainda segundo a assessoria, ainda não há confirmação sobre a abertura de horários extras, mas a estratégia costuma ser adotada anualmente.

Alteração na operação

Também na última quarta-feira (29), a operação do ferry-boat foi alterada para a manutenção do flutuante (rampa) do terminal do ferry-boat em Bom Despacho, com previsão de conclusão nesta quinta-feira (30).

A Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado da Bahia (Seinfra), responsável pela manutenção, foi procurada para saber se o procedimento já foi concluído e informou que ainda está previsto para ser finalizado nesta quinta.