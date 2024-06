WEB

Site da prefeitura de Salvador sofre 10 milhões de tentativas de ataques de hacker diários

A cada dia são realizados cerca de 10 milhões de ataques ao portal da prefeitura de Salvador. As tentativas de acesso indevido dos hackers visam principalmente as pastas da Educação, da Saúde e da Procuradoria, as que têm maior audiência, e são bloqueados pelo sistema de cibersegurança do Município.