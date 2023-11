SMS promove ação de combate a tuberculose em Salvador; saiba como se tratar

Tratamento é feito através de medicamentos. Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promove nesta sexta-feira (17) o Programa de Controle da Tuberculose, voltado para a prevenção, diagnóstico precoce, tratamento adequado e acompanhamento dos casos de tuberculose na cidade. A ação, que acontece todo o ano, conta com 143 postos de saúde distribuídos nos 12 Distritos Sanitários da capital baiana para auxiliar e acompanhar os casos na cidade.



Com ações em diferentes áreas, o programa tem como objetivo principal reduzir a incidência da tuberculose, melhorar a qualidade do diagnóstico e tratamento e diminuir a mortalidade associada à doença.

Nas unidades são oferecidos serviços como: vigilância epidemiológica, educação em saúde, capacitação dos profissionais de saúde e a oferta de serviços especializados. Até outubro de 2023, dos casos de tuberculose com comprovação laboratorial diagnosticados na corte de 2022 (janeiro a dezembro de 2022), o município apresentou 48,1% de cura.

A vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos, enfatiza que uma ação importante do programa é a educação em saúde na rotina dos serviços e espaços comunitários. “Com o objetivo de informar a população sobre a tuberculose, seus sintomas, formas de transmissão e prevenção, são realizadas campanhas de sensibilização, palestras, distribuição de materiais educativos e orientações para a população em geral, além de ações específicas para grupos de maior vulnerabilidade, como pessoas em situação de rua, usuários de drogas e pessoas vivendo com HIV/AIDS”, destaca.

Doença

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas. É causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch (em homenagem ao Dr. Robert Koch, descobridor da causa da doença).

A doença é responsável por uma morte a cada 21 segundos, o que equivale a mais de um milhão de óbitos anuais (BRASIL, 2021). No Brasil, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem cerca de 4,5 mil mortes em decorrência da tuberculose, anualmente (BRASIL, 2021).

Transmissão

A transmissão é direta, de pessoa a pessoa – ao falar, espirrar ou tossir, o doente expele pequenas gotas de saliva que contêm o agente infeccioso e podem ser aspiradas por outro indivíduo, contaminando-o. Má alimentação, falta de higiene, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas ilícitas ou qualquer outro fator que gere baixa resistência orgânica, também favorecem o estabelecimento da doença.

Sintomas

Algumas pessoas não exibem nenhum indício da doença, outras apresentam sintomas aparentemente simples que são ignorados durante alguns meses (ou anos). Contudo, a maioria dos sinais e sintomas mais frequentemente descritos são a tosse seca contínua no início, depois com presença de secreção por mais de quatro semanas, transformando-se, na maioria das vezes, em uma tosse com pus ou sangue; cansaço excessivo; febre baixa, geralmente, à tarde; sudorese noturna; falta de apetite; palidez; emagrecimento acentuado; rouquidão; fraqueza e prostração.

Tratamento