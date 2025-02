PINTOU O CLIMA

Só dá para acreditar porque foi na Bahia: veja histórias de ‘dates’ improváveis que deram certo

Baianos relatam encontros inusitados que viraram romance

Larissa Almeida

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 06:00

Casal no Farol da Barra Crédito: Marina Silva/CORREIO

Há quem acredite que o amor só acontece quando menos se espera. A máxima, apesar de não ser unânime, tem lá sua eficácia. A prova disso são as histórias de ‘dates’ improváveis protagonizados por baianos, que não apenas deram certo como, em alguns casos, terminaram em namoro. Esse, inclusive, é o caso de Neilton Filho, estudante de Arquitetura que, aos 24 anos, resolveu aceitar o convite para um encontro em um local que detesta. >

“Foi um convite repentino para o Farol da Barra. Eu não gosto do bairro, mas o menino que atualmente namoro adora e queria apresentar aos primos dele que moram fora de Salvador. Sim, foi um date em família. Imagina um pai de família tendo que olhar suas crianças no mar? Foi como me senti. Ele parecia uma criança brincando na onda, indo para o fundo e se achando o próprio Gabriel Medina”, conta. >

Apesar do primeiro encontro em família, Neilton conta que gostou da programação. “Eu vi que ele tentava ao máximo dividir a atenção dele e ao mesmo tempo se divertir e, no fim, demos uma volta pela Barra, vimos o Cristo, o Farol e fomos para casa. O nosso lance engatou e muito. Estamos namorando hoje em dia”, completa. >

Outro encontro inusitado foi protagonizado por Isabela Macedo, estudante de Psicologia da Ufba. Ela conta que estava sem dinheiro e resolveu convidar o rapaz com quem flertava para uma caminhada no Dique do Tororó. “Ele achou super curioso, mas foi. No fim das contas, foi lindo. Nós caminhamos o Dique quase todo, fomos parando, tomamos água de coco e o encontro rendeu muito amorzinho no pôr do sol. Depois disso, já nos encontramos outras vezes. Inclusive, sábado fomos ao Glauber Rocha”, detalha. >