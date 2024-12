PLANOS

Só no ano que vem: cinco conselhos para tornar suas metas possíveis em 2025

Por que a gente tem tanta dificuldade de cumprir uma promessa feita na virada? Especialista dá dicas para criar sua listinha de conquistas para o próximo ano

Pular sete ondas pode ser pouco para a quantidade de promessas que a gente costuma fazer na virada do ano. Naquele mesmo momento em que os fogos de artifício estouram à meia-noite, todas as expectativas e metas renovam aquela esperança de uma nova chance e de que tudo vai dar certo. E a torcida é para que dê certo mesmo. Desafio, na verdade, é ver isso se transformar em realidade. Mas por que é tão difícil cumprir uma meta que prometemos toda vez que o ano vira?

“Na maioria das vezes, nós estabelecemos metas fora da realidade. A gente cria algo muito generalista sem se perguntar se a meta realmente se encaixa na nossa rotina, se cabe no nosso dia a dia ou condiz com quem a gente é. E aí o ano acontece, os afazeres, os trabalhos e nos perdemos nesse ideal que estabelecemos porque nós não fomos honestos lá atrás. Determinamos algo muito grande e inalcançável”, afirma a psicóloga e autora do livro ‘Quantas vezes você já tentou mudar esse ano?’ (SobreGentes, 2024), Iana M. Diniz.