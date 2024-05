DANOS MORAIS

'Só podia ser coisa de preto': ofensa racial gera indenização para operador de caixa

A Justiça condenou uma empresa a pagar uma indenização no valor de R$ 40 mil por danos morais contra um operador de caixa em Ilhéus, no sul da Bahia.

O trabalhador denuncia que, ao chegar no local de trabalho utilizando brinco, ouviu da sua chefe que “só podia ser coisa de preto”. A empresa DMA Distribuidora foi condenada pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5). A decisão reformou a sentença de 1ª grau e dela ainda cabe recurso.