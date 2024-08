LITERATURA

Livro Sob o Peso da Pena é lançado neste sábado no Pelourinho

Um mergulho no ambiente carcerário através de pesquisas e reflexões. É o que traz o livro “Sob o Peso da Pena”, que será lançado neste sábado (10), às 17:00, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no Pelourinho. A obra é baseada na trajetória do especialista em segurança pública, Luiz Claudio Lourezo, um dos coordenadores do Laboratório dos Estudos sobre Crime e Sociedade (Lassos) da UFBA, nas unidades prisionais baianas, nos últimos 15 anos.

O livro compõe um mosaico do dispositivo punitivo à brasileira, caracterizado pela não padronização de procedimentos e pelo não compartilhamento de protocolos nas unidades do país, com o consequente arbítrio na aplicação da lei por parte dos operadores da justiça e dos gestores dos espaços prisionais e com o amplo uso da punição antecipada por meio da prisão provisória, além dos severos “ajustes” de pena de acordo com os perfis raciais e sociais dos internos.