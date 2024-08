BAHIA

Sobe para 26 número de denúncias de abuso sexual contra médico de Itabuna

Antônio Mangabeira ainda não foi ouvido pela polícia

Da Redação

Publicado em 5 de agosto de 2024 às 18:09

Antônio Mangabeira é investigado por denúncias de crimes sexuais Crédito: Reprodução/Redes sociais

Subiu para 26 o número de denúncias contra um médico de Itabuna, no sul do estado. O homem é suspeito de cometer abusos sexuais e, ao menos um estupro, durante atendimentos. A informação foi confirmada pelo advogado de defesa do profissional Antônio Mangabeira França.

Antônia já possuía pelo menos seis denúncias registradas na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade. As supostas vítimas denunciaram o homem após uma paciente prestar queixa de estupro contra o médico no dia 9 de julho.

O homem havia sido denunciado pelo crime de importunação sexual, praticado nos dias 6 de julho e 15 de setembro de 2023, e por estupro no dia 9 de julho. Na época, a advogada da vítima do estupro afirmou que aguardava a conclusão das investigações policiais para pronunciamentos.

Já defesa do médico informou que Antônio será convocado por último para ser ouvido pela Polícia Civil. O advogado afirmou que provas que demonstrariam a inocência do suspeito já foram apresentadas à polícia e posicionamentos com esclarecimentos sobre os fatos apenas serão divulgados "quando a autoridade competente levantar o sigilo das investigações". "[Ele será ouvido] em breve. O delegado disse que no final das investigações", declarou.

A clínica, onde ocorreram os crimes, fica localizada no bairro do Pontalzinho. Em nota, a Oncosul repudiou qualquer forma de assédio e afirmou esta colaborando com as investigações policiai. "Estamos colaborando integralmente com as autoridades competentes para a investigação dos fatos, que devem ser apurados pelas instâncias legais, sempre com respeito ao contraditório e ampla defesa. Aos nossos pacientes, podemos assegurar que as medidas serão tomadas para preservar a integridade e confiança de todos os que buscam os nossos serviços."

Pela natureza do caso, as investigações da polícia seguem em segredo de justiça.

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) abriu uma sindicância para investigar o caso. Em nota, o conselho afirmou que tomou conhecimento do caso através das notícias da imprensa e das redes sociais para abrir o processo investigatório.