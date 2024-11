SALVADOR

Social media, supervisor de vendas e cozinheiro: confira vagas com salários de até R$ 4,5 mil

Há mais de 100 vagas disponíveis para esta sexta-feira (8)

As vagas são ofertadas pelo Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h30. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via chat no Salvador Digital. A escolha é no momento do agendamento.