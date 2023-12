Sorteio para aulas na Arena Aquática Salvador acontece nesta segunda-feira (11)

O sorteio para as aulas de hidroginástica e de natação na Arena Aquática Salvador acontece nesta segunda-feira (11), às 10h. O sorteio será transmitido ao vivo pelo perfil do Instagram.



“O sorteio é a forma mais democrática que encontramos para que as pessoas possam concorrer a uma das vagas para as aulas de natação e hidroginástica. Foram mais de 18 mil inscritos, isso mostra o quanto a população está motivada para fazer uma atividade esportiva. E nós, enquanto poder público, estamos muito satisfeitos em poder proporcionar este benefício, do qual podem usufruir pessoas de todas as faixas etárias, dos quatro cantos de Salvador e também pessoas com deficiência”, destacou Júnior Magalhães, secretário da Sempre.