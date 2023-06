Sotaque baiano é o segundo mais cativante e charmoso do Brasil

O sotaque baiano ficou em segundo lugar em uma pesquisa que identificou os mais charmosos e cativantes do Brasil. O primeiro lugar nas mesmas categorias foi do sotaque mineiro, de acordo com um levantamento feito pela plataforma online Preply, especializada em aulas particulares.

Sotaque baiano é marcante em produções audiovisuais como Ó Paí Ó. Crédito: Divulgação

Ao todo, foram entrevistados 700 brasileiros moradores de todas as regiões do país, entre os dias 19 e 25 de maio. Os participantes escolheram tanto os sotaques considerados charmosos e cativantes quanto os inconfundíveis. Os entrevistados também responderam qual sotaque gostariam de ter. De acordo com a empresa, os participantes responderam a cinco perguntas objetivas em que deveriam associar adjetivos relacionados à maneira de falar de cada estado. A partir disso, uma escala de pontuação chegou aos resultados.

O sotaque baiano ficou em segundo lugar entre os mais charmosos, com nota de 8,6. O mais charmoso, o mineiro, ficou com a nota 10. Entre os cativantes, o baiano conseguiu a vice-liderança com nota 8,5. Mineiros, os primeiros, tiveram nota 10, enquanto os cearenses, que completaram o pódio, ficaram com nota 5.

Pesquisa identificou os sotaques mais charmosos do Brasil. Crédito: Preply/Reprodução

O sotaque baiano também foi o segundo na categoria “inconfundível”, perdendo para o fluminense. Em seguida, vieram o mineiro, o gaúcho e o paulista.