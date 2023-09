Soteropolitanos já miram próxima edição do Salvador Fest: ‘pretendo viver várias vezes’

Salvador Fest chega a 16ª edição. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

As camisas coloridas não deixam errar: é dia de Salvador Fest na capital baiana. Consagrado como um dos maiores festivais da modalidade do país, o evento arrastou uma galera para o Parque de Exposições, neste domingo (17). Foram mais de 21 atrações entre os palcos 'Salvador' e 'Pagodão' misturando diversos ritmos.



A gestora comercial Lilian Sousa, 44 anos, já comparece há mais tempo do que pode contar e atribui a empolgação anual a energia da festa, que este ano chega a sua 16° edição. "Tem alegria, sempre boas atrações, o ambiente é repleto de muita energia. Salvador Fest é a cara da Bahia", destacou Lilian.

Lilian, Jussara e Flávio - respectivamente - no Salvador Fest 2023. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

Além de prestigiar mais uma edição, a gestora comercial levou um casal de amigos que nunca tinha ido ao festival. Jussara Santos, 44, e o militar Flávio Santos, 44, nem precisaram esperar a festa terminar para declarar que já esperam pelo Salvador Fest do próximo ano.

"Estou muito animada, gostando da organização. Amei. É uma experiência que eu pretendo viver várias vezes", garantiu Jussara, que teve o desejo ecoado na opinião do marido. "Depois de tantos anos no Rio de Janeiro [a trabalho], voltar para minha cidade com Salvador Fest é uma coisa boa. Ano que vem tem mais", disse Flávio.

O sol estava a pino, quando a festa começou às 12h. As três primeiras atrações a se apresentar foram o grupo de samba CBX, Parangolé e o cantor João Gomes, respectivamente. Além desses, se apresentaram Xanddy Harmonia, Ferrugem, Ana Castela, Mari Fernandez, Ludmilla, Léo Santana, Belo, o trio Matuê, Teto e Wiu e Oh Polêmico. Todos no palco principal, o 'Salvador'.

João Gomes e Ana Castela, que estavam entre os nomes mais aguardados ao lado de Ludmilla e Léo Santana, cantaram no Salvador Fest pela primeira vez. “É uma alegria estar nesse palco”, declarou João Gomes. Já Ana, destacou o calor do público. “Que energia é essa Salvador”, disse.