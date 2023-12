Soteropolitanos podem aderir a programa para quitar dívidas com município até dia 31

Os soteropolitanos em dívida com o município têm até 31 de dezembro para aderir ao Programa de Pagamento Incentivado (PPI), informou a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz). Os interessados devem fazer a adesão através do site http://ppi.salvador.ba.gov.br. Os descontos podem chegar até 80% dos encargos no parcelamento de dívidas em até 12 vezes.



Depois de acessar o site, é só seguir os passos e escolher sua opção. O acesso ao portal é feito com a Senha Web, login do sistema Nota Salvador, ou com o autenticador GovBr. Confira um passo a passo: