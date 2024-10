SEGURANÇA

SSP contesta nota do CORREIO que fala de evasão policial

"Diferente do que afirma o veículo de comunicação, com base em dados da Secretaria Estadual de Administração e da Polícia Civil da Bahia, nos últimos cinco anos houve 113 pedidos de desligamento de policiais civis, de um contingente de cerca de 5,8 mil servidores", diz a nota. "Também não é verdade, como afirma o jornal, que o secretário estadual da Segurança Pública, Marcelo Werner, teria afirmado o percentual durante uma reunião com os sindicatos de classe", acrescenta o texto.

De acordo com a coluna, a afirmação sobre a alta evasão foi feita a sindicatos de classe da categoria. O estado tem o 2º pior salário da categoria, ficando na 26ª posição entre as 27 capitais do país. Um agente entra com R$ 5.958,01. Daqui a 30 anos, receberá R$ 7.887,75, segundo a Confederação Nacional dos Policiais Civis do Brasil. Já o Amazonas, um servidor entra com R$ 12.948,78 e, com o tempo, receberá R$ 19.677,12. No último dia 4, sete investigadores e um perito pediram a exoneração. Fontes disseram que eles optaram por outros concursos.