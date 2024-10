SEM VALORIZAÇÃO

40% dos aprovados em concurso da Polícia Civil da Bahia pedem para sair

Estado ocupa a penúltima colocação no ranking referente à remuneração da categoria no país

Nos últimos concursos, cerca de 30 a 40% dos recém-aprovados pediram para sair da Polícia Civil da Bahia. O percentual foi revelado pelo próprio secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, em uma reunião recente com os sindicatos de classe. O motivo? O estado tem o 2º pior salário da categoria, ficando na 26ª posição entre as 27 capitais do país.

Um agente entra com R$ 5.958,01. Daqui a 30 anos, receberá R$ 7.887,75, segundo a Confederação Nacional dos Policiais Civis do Brasil. Já o Amazonas, um servidor entra com R$ 12.948,78 e, com o tempo, receberá R$ 19.677,12. No último dia 4, sete investigadores e um perito pediram a exoneração. Fontes disseram que eles optaram por outros concursos.