SSP terá acesso a imagens das câmeras de segurança em praças de pedágio e rodovias na Bahia

O acesso às imagens vai permitir ampliar a prevenção e repressão ao crime organizado e terá como foco a captura de foragidos da Justiça e identificação de veículos com restrição.

O acordo foi firmado com Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Transporte e Comunicação (Agerba) e Concessionárias Litoral Norte e Bahia Norte.

A solenidade aconteceu no Centro de Operações e Inteligência (COI) da SSP, no CAB, em Salvador.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, enfatizou a importância da integração e do apoio do setor privado no combate à criminalidade.