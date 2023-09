STF aprova nome do desembargador do TJ-BA José Rotondano para o CNJ

O corregedor-geral do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, foi indicado nesta quinta-feira (21) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para uma vaga no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



Para ocupar a vaga, o indicado ainda precisa passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, que deve aprovar seu nome.



O Conselho é formado por 15 conselheiros, com mandatos de dois anos. A composição do órgão é feita por nove magistrados, dois advogados, dois membros do Ministério Público e dois cidadãos de notável saber jurídico.