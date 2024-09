BAHIA

Submetralhadora é apreendida após tiroteio em Feira de Santana

Caso ocorreu no bairro de Novo Horizonte

Uma submetralhadora e drogas foram apreendidas em Feira de Santana, neste sábado (7), após um tiroteio entre policiais e criminosos. Os itens foram localizados por policiais militares da 66ª Companhia Independente da PM (CIPM). O caso aconteceu na Rua Senhor do Bonfim, bairro de Novo Horizonte.

Segundo a polícia, a equipe fazia uma intensificação de policiamento na região, quando se deparou com cinco suspeitos de traficar drogas. Quando os homens viram as viaturas, começaram a atirar e houve revide. Os criminosos fugiram, abandonando alguns itens no local.