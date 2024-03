FEIRA DE SANTANA

Submetralhadora e drogas são transportados em ônibus interestadual por mulher com filho de 2 anos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 7,8 Kg de maconha e mais 2,6 Kg de cocaína, além de uma submetralhadora em Feira de Santana, no interior do estado. A droga e a arma eram transportados por uma mulher de 28 anos na noite de ontem (14), no Km 429 da BR-116

Durante uma fiscalização, os policiais abordaram um ônibus com origem da cidade de São Paulo, com destino a Iguatu, no estado do Ceará.