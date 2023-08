Subsecretário diz que polícia já sabe quem matou Mãe Bernadete: "Investigação bem adiantada"

Mãe Bernadete . Crédito: Reprodução

O subsecretário de Segurança Pública da Bahia, Marcel de Oliveira, que é o secretário em exercício, afirmou que a investigação sobre a morte de Mãe Bernadete está indo bem e que a polícia já sabe quem cometeu o crime. Mãe Bernadete foi executada a tiros em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, no dia 17 desse mês.



"A investigação está bem adiantada, com autorias definidas, com prováveis motivações conhecidas. No entanto, a investigação tramita em sigilo, mas pode ter certeza que a família vai ter o resultado que ela precisa e merece receber em pouco tempo", disse Marcel em entrevista à TV Globo.

Crime

O quilombo onde Mãe Bernadete, 72 anos, foi assassinada tem sete câmeras de segurança, mas apenas três estão realmente funcionando. A líder quilombola estava em programa de proteção do estado por conta das ameaças que sofria por defender os direitos humanos e, principalmente, por lutar pela demarcação e titulação das terras de Pitanga dos Palmares.

As câmeras deveriam ajudar na proteção dela e da comunidade, só que mais da metade dos equipamentos estavam desligados, o que pode dificultar o trabalho da investigação. Os familiares de Mãe Bernadete deixaram Pitanga dos Palmares por conta própria, em busca de segurança, no mesmo dia em que a quilombola foi morta.

A investigação da morte de Mãe Bernadete está sob sigilo, mas uma fonte que acompanha o inquérito confirmou para a reportagem que o laudo da necropsia no corpo da líder quilombola concluiu que ela foi morta com 22 disparos, sendo 12 no rosto e 10 na região do tórax. As armas e munições utilizadas não foram especificadas.

Família repudia fala de governador sobre ação do tráfico

A família de Mãe Bernadete está revoltada com a fala do governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre uma suposta motivação para o assassinato da líder quilombola. Na semana passada, o governador relacionou o crime à uma possível guerra entre facções criminosas no território do quilombo.

A fala foi classificada pelo advogado da família, Leandro Santos, do Instituto de Acesso à Justiça e à Cidadania, como "irresponsável, violenta e precipitada" e com “potencial de induzir a investigação da Polícia Civil a seguir uma pista que não tem amparo na realidade”.