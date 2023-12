Substituição do flutuante do Terminal de Bom Despacho é concluída

A substituição do flutuante de atracação (rampa) do terminal do ferry-boat em Bom Despacho foi concluída na noite desta quinta-feira (30/11). O serviço foi realizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra).



O terminal em Itaparica ficou dois dias com funcionamento alterado, onde apenas três embarcações estavam em operação a cada duas horas. A embarcação Zumbi dos Palmares já realizou viagem nesta sexta-feira (01) e utilizou o novo flutuante.