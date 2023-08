Suíço desaparecido é achado na rua na região da Barra

Um suíço que estava desaparecido foi encontrado na região da Barra em Salvador. Christian René Patiño era procurado pelo consulado do seu país.



Segundo a Polícia Civil informou nesta quinta (24), Christian foi encontrado por agentes da Delegacia de Proteção ao Turista, que já entrou em contato com o consulado.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o suíço caminhando de short e blusa aberta, aparentemente descalço nos arredores do Shopping Barra.