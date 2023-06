'Suquinho de murucujá': Magnata lança música inspirada em meme

Acostumado a transformar sucessos da internet em 'hits' musicais, Bruno Magnata atacou novamente e lançou 'Suquinho de murucujá'. A música é inspirada na ilustre frase do pequeno Arthur Pires, que ficou famoso após gravar um vídeo ouvindo 'Papin', de Kevin o Chris e MC Caja, enquanto bebia seu suco de maracujá - ou murucujá, nas suas palavras.



Magnata fez sua própria versão pagodão de 'Papin' e convidou o Arthur para participar do clipe. A música foi lançada em junho deste ano e já faz parte do repertório junino do cantor.