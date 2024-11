SAÚDE

Surgimento de sintomas indica que o câncer de próstata está em estágio avançado, apontam urologistas

Diagnóstico precoce aumenta chances de cura em até 90%

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 05:51

O câncer de próstata é o segundo tipo de tumor mais incidente entre os homens brasileiros. Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) estimam que 71.730 novos casos serão registrados anualmente no Brasil no triênio 2023-2025. O surgimento de sintomas é um sinal preocupante, já que eles indicam que a doença está em estágio avançado

De acordo com Humberto Ferraz, urologista e presidente da Sociedade Brasileira de Urologia - Secção Bahia (SBU), sinais como sangramento na urina, diminuição do jato e dificuldade de urinar são os mais frequentes entre os pacientes. O surgimento deles indica que o tumor avançou para outras regiões do corpo.

“O tumor da próstata surge na zona periférica do órgão, ou seja, mais distante da uretra. Ao crescer em direção à uretra e causar sintomas, ele pode se desenvolver para outros órgãos, causando metástases. O local mais frequente são os ossos, causando dores e fraturas quando são atingidos. A obstrução da uretra também pode causar insuficiência renal, necessitando de diálise”, explica.

Apesar dos sintomas, a doença só é confirmada através de biópsia, indicada em casos de alterações nos exames de toque retal e de PSA, que mede a presença do antígeno prostático específico, proteína produzida pela próstata, no sangue. O toque retal avalia aspectos como o tamanho, volume, textura e forma do órgão.

“Os primeiros exames indicam apenas a suspeita já que os sintomas são os mesmo os da hiperplasia benigna da próstata, ou próstata grande. Esse é um tumor pequeno e localizado, que mede cerca de um centímetro e não causa dor durante o seu crescimento. Como a próstata é uma glândula pequena, ela não afeta outras regiões e quando isso ocorre significa que ele já invadiu outras partes do corpo”, afirma Lucas Batista, urologista e professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

“O exame é indicado para todos os homens a partir dos 50 anos de idade, com frequência anual. Para aqueles que têm fatores de risco para maior desenvolvimento do tumor, como ser parentes de primeiro grau de pessoas que tiveram a doença, obesidade e indivíduos da cor negra, é recomendado que a avaliação inicie aos 45 anos. Conforme o resultado desses exames é indicada uma avaliação com exames de imagem e a biópsia da próstata”, disse Humberto.

Ainda segundo os urologistas, o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura da doença em até 90%. O tratamento é feito através de cirurgia ou radioterapia, em estágio inicial ou a partir de quimioterapia ou medicamentos quando o câncer está em estágio avançado.

“A cirurgia é feita através de braços robóticos que permitem ver com até 10 vezes mais profundidade. Ela não é invasiva, o paciente quase não sangra e recebe alta no dia seguinte, ficando até quinze dias em repouso. Você também consegue preservar o nervo da ereção e incontinência urinária. O tratamento em estágio avançado é feito com o objetivo de conter a ação da doença no corpo e não tem função de cura”, finalizou Lucas.