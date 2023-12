Suspeita de furtar caixa de som e fontes de computador é presa em Brotas

Uma mulher suspeita de furtar um estabelecimento comercial em Brotas, na tarde de sexta-feira (1), foi presa por policiais militares depois de uma denúncia do dono da loja.



Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 26ª Companhia Independente (CIPM) fazia rondas na região quando o proprietário do comércio parou os policiais para dizer que o local havia sido furtado. Ele descreveu características da suspeita.



A PM fez buscas e achou a mulher na Ladeira da Cruz da Redenção. Com ela, foram achadas uma caixa de som e duas fontes de alimentação para computador.