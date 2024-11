VIOLÊNCIA

Suspeita de matar indígena na frente da família em aldeia de Porto Seguro é presa

O Pataxó Renilton Pinheiro da Silva foi assassinado no último dia 13 de setembro

Renilton foi assassinado no último dia 13 de setembro. Testemunhas relataram que um grupo armado, três homens e uma mulher, chegaram armados na casa de Renilton, invadiram o espaço e atiraram no indígena. A mulher e uma filha de 6 anos dele estavam no local e presenciaram o crime. Os bandidos fugiram a pé até uma estrada vicinal, onde entraram em um carro e seguiram em fuga.