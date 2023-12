Suspeito de atacar carro-forte é capturado em Maragogipe

Um homem suspeito de envolvimento em um ataque a carro-forte na BR-101, nas proximidades da barragem de Pedra do Cavalo, no dia 4 de dezembro, foi preso nesta terça-feira (12). Arma e explosivos foram apreendidos com o indivíduo, na cidade de Maragogipe.



Com o suspeito foram apreendidos uma pistola, munições, quatro carregadores, um rolo de cordel detonante, um caixa de miguelitos, três celulares, R$ 1,8 mil e um bastão de choque elétrico portátil.