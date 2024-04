LOBATO

Suspeito de atirar em PM é morto em confronto com a polícia

Agentes realizavam ações de patrulhamento na região quando foram informados de que um colega havia sido alvejado

Da Redação

Publicado em 22 de abril de 2024 às 09:35

Um homem suspeito de atirar em um policial militar foi morto em confronto com a polícia, no bairro do Lobato. A ação ocorreu na noite de sábado (20). Segundo informações da PM, agentes realizavam ações de patrulhamento na região quando foram informados de que um colega havia sido alvejado.

Ao chegarem no local, policiais da CIPT/Rondesp BTS se depararam com um grupo de suspeitos que, diante da presença dos agentes, atiraram. Houve revide e, após a troca de tiros, um suspeito foi encontrado ferido. Ele foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.