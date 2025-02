SALVADOR

Suspeito de atropelar servidor na BR-324 tinha concentração de álcool 4 vezes maior que o limite

Após audiência de custódia nesta terça (04), prisão em flagrante foi convertida em preventiva

Passou por audiência de custódia na tarde desta terça-feira (4), o homem suspeito de atropelar o servidor público Roberto Campos da Silva, na BR-324, nas proximidades de Águas Claras . De acordo com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), ele deve permanecer preso. A decisão aponta ainda que o suspeito possuía 1,28 mg de álcool por litro de ar no organismo, cerca de quatro vezes superior ao mínimo previsto na lei para a configuração do crime de embriaguez ao volante, que é de 0,3 mg/l de ar.>

Martins dos Santos Silva teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Segundo o TJ, a decisão foi tomada após considerar que "a adoção de medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes à proteção da sociedade, impondo-se a decretação da prisão preventiva no caso, a fim de evitar a reiteração da conduta praticada pelo autuado, diante, inclusive, do reconhecimento de que este conduz frequentemente veículo automotor sob a influência de álcool".>

Relembre o caso

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Roberto foi atropelado pouco antes das 3h da manhã, na altura do KM 618, em uma sequência de acidentes. Ele pilotava uma moto quando um carro que vinha na contramão o atingiu. Na batida, ele foi arremessado para o chão. Enquanto estava caído, um outro carro que vinha no sentido correto da via acabou atropelando o servidor, que morreu no local.

