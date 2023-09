Suspeito de comandar o tráfico no Lobato é morto em casa com a namorada

Um casal foi morto a tiros, dentro da própria casa, na noite deste sábado (10), no bairro do Lobato, em Salvador. O homem, identificado como Paulo Vitor Nascimento Montezuma, 22 anos, era suspeito de ser um dos líderes do tráfico de drogas na região.



A Polícia Civil confirmou que a 3ª Delegacia de Homicídios (BTS) vai apurar as mortes de Paulo Vitor, assim como da jovem Creuza Beatriz Silva Santos, 20. Os corpos dos dois foram encontrados com marcas de tiros.