PROCURADA

Suspeito de envolvimento em desaparecimento de professora de Camamu é preso

Um homem foi preso na cidade de Valença, no baixo sul do estado, suspeito do desaparecimento de Ariane Roma dos Santos, de 37 anos. A prisão foi efetuada pela 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Valença, na quarta-feira (3).

As investigações estão sendo realizadas em campo, além de atividades de inteligência policial para auxiliar na localização da mulher e esclarecimento do caso.

Segundo apontado pela família de Ariane nas redes sociais, a professora da rede municipal de ensino da cidade de Camamu, onde reside, foi vista pela última vez no dia 25 de junho por volta das 15h. A mulher é mãe de um menino com transtorno do espectro autista (TEA), de 5 anos e, de acordo com os familiares, não costuma passar longos períodos distante do filho ou sem dar notícias.