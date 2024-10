QUARTEL DOS AFLITOS

Suspeito de esfaquear vítima em assalto dentro de ônibus é preso no Centro de Salvador

Suspeito foi detido por equipe da Guarda Civil que fazia segurança do evento de corrida Run to Chile

O suspeito de esfaquear um passageiro durante uma tentativa de roubo dentro de um ônibus foi preso na manhã deste domingo (20), no Centro de Salvador.

Uma equipe do motopatrulhamento do Grupo de Apoio ao Turista (GAT) da Guarda Civil Municipal prestava segurança ao evento de corrida “Run to Chile”, na Rua Chile, quando foi acionada por um homem que havia acabado de presenciar o assalto a um coletivo que fazia a linha Campo Grande x Ribeira.