NOVA VIÇOSA

Suspeito de estuprar enteada de 11 anos é preso no sul da Bahia

Crime foi descoberto após criança ser diagnosticada com doença sexualmente transmissível

Um homem de 48 anos, suspeito de estuprar a enteada de 11 anos em Nova Viçosa, cidade localizada no sul da Bahia, foi preso na última sexta-feira (4) por equipes da delegacia do município. >

Segundo o delegado Ricardo Amaral, o crime foi descoberto depois que a vítima foi diagnosticada com uma doença sexualmente transmissível. As investigações tiveram início quando a Polícia Civil e o Conselho Tutelar de Nova Viçosa obtiveram conhecimento do resultado de exames médicos feitos pela criança. A informação é da TV Santa Cruz. >