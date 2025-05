'INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA'

Deputado pede impeachment de Jerônimo após declaração contra bolsonaristas

Governador sugeriu que pessoas que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro sejam levadas para "vala"

Após as falas de Jerônimo Rodrigues (PT) contra bolsonaristas na última sexta-feira (2), o deputado estadual Leandro de Jesus (PL) protocolou um pedido de impeachment contra o governador na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Outros políticos criticaram a declaração do petista. >

Em seu discurso, durante a entrega do novo colégio estadual Professora Nancy da Rocha Cardoso, no distrito de Soares, em América Dourada, Jerônimo criticou quem votou no ex-presidente, Jair Bolsonaro . O governador sugeriu que os bolsonaristas sejam levadas para a "vala" por uma retroescavadeira. >

Além do pedido, Leandro de Jesus apresentou um pedido de Notícia de Fato do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e denunciou o governador à Corte Interamericana de Direitos Humanos.>

A fala também foi criticada pelo ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto . Para Neto, a declaração foi uma ofensa não apenas a adversários políticos, mas também aos cidadãos baianos que não votaram no governador.>

"A Bahia hoje tem um governador que defende tratar bandidos com amor e carinho, e ao mesmo tempo colocar adversários políticos numa vala. É isso mesmo. Essas são as palavras do governador do PT, Jerônimo Rodrigues. Aliás, é impressionante como essa turma prega uma coisa e faz outra completamente diferente", disse Neto.>