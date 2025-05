POLÍTICA

'Leva tudo pra vala', sugere Jerônimo sobre eleitores de Bolsonaro

Governador falou que poderia ser usada uma retroescavadeira contra as pessoas que votaram no ex-presidente

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) sugeriu que pessoas que votaram no ex-presidente sejam levadas para a "vala" por uma retroescavadeira. Em discurso durante a entrega do novo colégio estadual Professora Nancy da Rocha Cardoso, na última sexta-feira (2), no distrito de Soares, em América Dourada, Jerônimo criticou quem votou no ex-presidente. >