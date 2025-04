CRIME

'Trato do meu papel', diz Jerônimo sobre união de facções em Salvador

PCC absorveu facção Tropa do A na capital baiana

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou a união das facções da Tropa do A e do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Salvador, que foi anunciada através de uma intensa queima de fogos de artifícios em diferentes bairros da capital. Questionado sobre o fato, o governador afirmou que cuida apenas da sua parte. >

“Eu trato do meu papel, eles cuidam deles, se preparam para a gente poder dar conta da responsabilidade. Estou fazendo um concurso, estou abrindo capacitação, estou comprando equipamento, entregando armamento, nossa palavra é essa. [...] Eu falo da minha parte, eles se cuidam dele porque eu estou em cima dessa ação”, respondeu Jerônimo em resposta ao portal Comunidade On. >

A união das facções faz com que o PCC absorva a Tropa do A, bem como o controle do tráfico em bairros como São Marcos, Pau da Lima, Jardim Cajazeiras e Sussuarana, que tinham a atuação da facção baiana. Uma fonte policial consultada pela reportagem afirma que esse acordo entre as duas facções pode acirrar combates armados na cidade contra outros grupos criminosos. >

“Houve um rompimento entre a Tropa do A e o Comando Vermelho, que antes estavam alinhados. Agora, como a gente recebeu em vídeos, a facção teria se integrado ao que chamam de PCC da Bahia. Os fogos, além da comemoração, seriam para deixar claro a nova posição da Tropa do A, o que pode acirrar o clima entre as organizações criminosas na cidade”, diz, sem se identificar. >

Um sinal da ruptura da Tropa do A com o CV foi registrado há uma semana, quando um vídeo circulou nas redes sociais com traficantes da Tropa debochando após encontrar um fuzil deixado pela facção carioca durante fuga de um ataque feito na região. No vídeo, é possível ver o deboche dos integrantes da facção “A Tropa” na Ladeira da Independência, a poucos metros do Hospital Municipal. “Presentinho para 'A Tropa'”, diz um dos traficantes. >