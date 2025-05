TRAGÉDIA

Passageiro que morreu preso entre portas de metrô deixa três filhos e faria aniversário neste domingo

Vítima foi identificada como Lourivaldo Ferreira Silva Nepomuceno

O passageiro que morreu após ficar preso entre as portas do trem e da plataforma na estação Campo Limpo, na Linha 5-Lilás da ViaMobilidade, foi identificado como Lourivaldo Ferreira Silva Nepomuceno. Ele tinha 35 anos, era promotor de vendas e deixou três filhos, de 18, 4 e 3 anos. As informações são do G1 São Paulo. >