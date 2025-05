TRANSPORTE

Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa e sem previsão para retomada

Conexão em Itaparica mantém a travessia até Morro de São Paulo

Wendel de Novais

Publicado em 7 de maio de 2025 às 11:15

Travessia Salvador-Mar Grande Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

A Travessia Salvador-Mar Grande segue sem operar nesta quarta-feira (7), devido às condições adversas de navegação na Baía de Todos-os-Santos. O mar agitado e os fortes ventos continuam tornando inseguro o tráfego de embarcações. A suspensão das viagens permanece desde a última sexta-feira (2), às 5h30, por recomendação da Capitania dos Portos da Bahia. Não há previsão de retomada até o momento. >

As operações das escunas de turismo que fazem o tradicional passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos também seguem sem funcionar por conta do mau tempo. A Travessia Salvador-Morro de São Paulo, no entanto, segue com conexão através do esquema terrestre de deslocamento a partir de Itaparica. >

Com a suspensão das viagens diretas por mar, os passageiros são transportados até Itaparica, de onde seguem de ônibus dos operadores até a Ponta do Curral, em Valença. A etapa final do pequeno trajeto até o Morro é feita em lanchas até o destino. >