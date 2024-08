CRIME

Suspeito de estupro de vulnerável é preso na Bahia

Um homem foi preso nesta terça-feira (27), no município de Potiraguá, no centro sul da Bahia, por suspeita de estupro de vulnerável. O homem não teve a identidade revelada e foi encaminhado para Itapetinga, a 80 km de distância do local onde foi capturado.