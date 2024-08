ESTUPRO

Suspeito de estuprar sobrinha de 11 anos no Rio é preso no interior da Bahia

Um homem suspeito de estuprar a sobrinha de 11 anos no interior do Rio de Janeiro, foi preso nesta segunda-feira (26), em Ipiaú, no interior da Bahia. O mandado de prisão por estupro de vulnerável foi cumprido pela delegacia da cidade.