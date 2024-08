VIOLÊNCIA

Suspeito de latrocínio é preso em Feira de Santana

Um homem, suspeito de latrocínio, foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (28), na Avenida Padre José de Anchieta, bairro Rua Nova, em Feira de Santana, no interior do estado. A vítima, Venâncio Alves de Oliveira, de 65 anos, foi morta por disparo de arma de fogo, após uma tentativa de assalto, na noite de terça-feira (27).

As investigações da Polícia Civil identificaram a motocicleta utilizada no crime e ficou uma adulteração no veículo. A identificação da moto permitiu localizar o antigo proprietário, o qual forneceu dados do atual dono.