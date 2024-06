IPIAÚ

Suspeito de matar atual namorado da ex no sul da Bahia é preso três dias após o crime

Vítima foi morta com golpes de faca e de tijolo na segunda-feira (17)

Da Redação

Publicado em 20 de junho de 2024 às 18:09

Complexo Policial de Ipiaú Crédito: Divulgação

Equipes da Delegacia Territorial (DT) de Ipiaú, no sul da Bahia, cumpriram, na manhã desta quinta-feira (20), o mandado de prisão do suspeito do homicídio de Matheus Pereira dos Santos, de 24 anos, ocorrido na madrugada desta segunda-feira (17), no bairro Euclides Neto.

As investigações, iniciadas logo após o homicídio, apontaram que a vítima estava em sua residência quando foi surpreendida pelo autor, sendo agredida na cabeça com um pedaço de tijolo e lesionada em outras partes do corpo com golpes de faca.

Na tentativa de fugir das agressões e buscar socorro, Matheus ainda conseguiu sair de casa, mas caiu em via pública, não resistindo aos ferimentos. Ele estava se relacionando com a ex-companheira do autor, o que motivou o crime.

Com o cumprimento da ordem judicial, o homem passou por exame de corpo de delito, ficando à disposição do Poder Judiciário, aguardando transferência para o sistema prisional.