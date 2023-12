Suspeito de matar homem é preso no trabalho em Jacobina

Um homem supeito de envolvimento na morte de Mateus Lima Dias, em junho desse ano, foi preso nesta quinta-feira (21), na cidade de Jacobina, na Bahia. Um segundo suspeito teve mandado de prisão preventiva cumprido no Conjunto Penal de Valença, onde está preso por outro homicídio.



As Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) de Irecê e Jacobina atuaram de maneira conjunta no caso. O suspeito que estava solto foi localizado e preso em uma auto-escola no centro de Jacobina, onde trabalhava. O comparsa dele, que é apontado como mentor do crime, já estava preso pela morte de outra pessoa.