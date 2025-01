TANQUE NOVO

Suspeito de matar jovem em festa de casamento na Bahia é preso

Jovem foi atingida na coxa, na manhã do último domingo (5)

O crime aconteceu na manhã do último domingo (5), na Fazenda Boca do Campo. "Segundo os elementos colhidos, durante o evento festivo, o representado envolveu-se em vias de fato com outros indivíduos, tendo se retirado do local e retornado portando arma de fogo", aponta o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). A jovem estava com sua filha de 2 anos no colo no momento em que foi atingida na coxa esquerda pelo tiro.