POLÍCIA

Suspeito de matar mototaxista e cunhado é preso em Dom Avelar

Homem conduzia a motocicleta roubada da esposa de uma das vítimas, mas negou o crime

Tharsila Prates

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 10:10

Enterro do mototaxista Rodrigo Simas Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Um suspeito de participar das mortes do mototaxista Rodrigo Simas da Silva, 28 anos, e do cunhado dele, Ivan Evangelista dos Santos, 31 anos, no último sábado (9), foi preso na tarde dessa segunda-feira (11), no bairro de Castelo Branco, em Salvador. As vítimas foram assassinadas quando procuravam por uma motocicleta roubada.

A prisão foi realizada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito conduzia a motocicleta roubada, mas negou participação direta no duplo homicídio. O veículo recuperado foi levado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). As investigações seguem no sentido de identificar todos os envolvidos.

Os corpos das vítimas foram encontrados em Dom Avelar. De acordo com a família, na tarde de sábado, Rodrigo parou de dar notícias e, por volta das 17h, chegou a informação em um aplicativo de mensagens de que ele tinha sido executado junto com Ivan, cunhado da esposa do mototaxista. A principal suspeita da família é a de que Rodrigo e Ivan entraram em uma rua dominada pelo tráfico de drogas.

“É possível que o pessoal que roubou a moto dele seja daquela área e tenha matado ele por conta disso. O fato é que ele foi assassinado, teve a moto da esposa roubada e os celulares também. O cunhado até tentou fugir, mas foi atingido por um disparo na cabeça”, relatou um familiar de Rodrigo Simas, que preferiu não se identificar.