CRIME

Suspeito de matar mulher com panela de pressão na Bahia é preso no Rio

Ela foi assassinada no início de abril

Carol Neves

Publicado em 1 de maio de 2025 às 12:43

Carlinhos é suspeito de matar Joice Nara Cirqueira Francisco Crédito: Reprodução

Um homem suspeito de matar uma mulher com uma panela de pressão em Cruz das Almas, no Recôncavo baiano, foi preso no Rio de Janeiro, na quarta-feira (30). Identificado como Carlos, ele foi detido pela Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), da Polícia Civil do Rio, após cooperação entre as polícias dos dois estados. >

Joice Nara Cirqueira Francisco foi morta no dia 7 de abril, com golpes de panela. Poucos dias depois do crime, a prisão preventiva do suspeito de feminicídio foi decretada, mas desde então ele estava foragido. >

Câmeras de segurança mostraram o suspeito entrando na casa de Joice estava pouco antes do homicídio. Um ato de vandalismo foi cometido para destruir as câmeras, mas a investigação conseguiu recuperar as imagens. >